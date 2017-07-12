Решение по переименованию синхронного плавания примет главный конгресс FINA 22 июля
БУДАПЕШТ, 12 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вопрос переименования синхронного плавания в артистическое обсудит главный конгресс Международной федерации плавания (FINA), заявила член технического комитета организации по этому виду спорта Ольга Брусникина.
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Главный конгресс пройдет 22 июля в Будапеште. Столица Венгрии
«Так как это касается общих правил, вопрос с переименованием обсудит главный конгресс 22 июля», — сообщила Брусникина корреспонденту агентства «Р-Спорт».
В среду состоялся технический конгресс по синхронному плаванию.
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