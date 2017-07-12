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12 июля 2017, 15:27 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Решение по переименованию синхронного плавания примет главный конгресс FINA 22 июля

БУДАПЕШТ, 12 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вопрос переименования синхронного плавания в артистическое обсудит главный конгресс Международной федерации плавания (FINA), заявила член технического комитета организации по этому виду спорта Ольга Брусникина.

<em>БУДАПЕШТ 12 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Вопрос переименования синхронного плавания в артистическое обсудит главный конгресс Международной федерации плавания (<span class=error>FINA</span>) заявила член технического комитета организации по этому виду спорта Ольга <span class=error>Брусникина</span>. Увеличить
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Главный конгресс пройдет 22 июля в Будапеште. Столица Венгрии 14—30 июля примет чемпионат мира по водным видам спорта.

«Так как это касается общих правил, вопрос с переименованием обсудит главный конгресс 22 июля», — сообщила Брусникина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В среду состоялся технический конгресс по синхронному плаванию.
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