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25 июня 2017, 23:29 | Водные: Синхронное плавание | Чемпионат.com

Синхронистки РФ первенствовали в соло и комбинации на юниорском ЧЕ

Российская синхронистка Татьяна Гайдай завоевала золото в соло на юниорском чемпионате Европы в Белграде (Сербия), набрав в финале 89,1000 балла.

Серебряную медаль завоевала украинка Марта Федина (87,3333). Бронзовым призёром стала итальянка Энрика Пикколи (85,5333).

Победу в комбинации также одержали россиянки с результатом 90,4667 балла. Второе место заняли украинские синхронистки (88,6000), третьими были испанки (86,7000).

Ранее россиянки победили в соревнованиях дуэтов и в групповых упражнениях.
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