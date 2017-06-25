Синхронистки РФ первенствовали в соло и комбинации на юниорском ЧЕ
Российская синхронистка Татьяна Гайдай завоевала золото в соло на юниорском чемпионате Европы в Белграде (Сербия), набрав в финале 89,1000 балла.
Серебряную медаль завоевала украинка Марта Федина (87,3333). Бронзовым призёром стала итальянка Энрика Пикколи (85,5333).
Победу в комбинации также одержали россиянки с результатом 90,4667 балла. Второе место заняли украинские синхронистки (88,6000), третьими были испанки (86,7000).
Ранее россиянки победили в соревнованиях дуэтов и в групповых упражнениях.
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