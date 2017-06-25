Синхронистки РФ первенствовали в соло и комбинации на юниорском ЧЕ

Серебряную медаль завоевала украинка Марта Федина (87,3333). Бронзовым призёром стала итальянка Энрика Пикколи (85,5333).

Победу в комбинации также одержали россиянки с результатом 90,4667 балла. Второе место заняли украинские синхронистки (88,6000), третьими были испанки (86,7000).

Ранее россиянки победили в соревнованиях дуэтов и в групповых упражнениях.