Синхронистки РФ заняли 8 первых мест в фигурной композиции на юниорском ЧЕ
В Белграде (Сербия) проходит юниорское первенство Европы по синхронному плаванию.
Россиянки заняли первые восемь мест в соревнованиях в фигурной композиции.
Победу одержала Дарья Кулагина с результатом 82,9571 балла. Второе место заняла Варвара Креопалова (82,3286), тройку призёров замкнула Кира Снисаренко (81,5393).
Четвёртой стала Майя Дорошко (81,3929), пятой — Татьяна Гайдай (81,2429), шестой — Дарья Исламова (80,8964), седьмой — Милена Маретич (80,8321), восьмой — Альфия Нигматулина (80,6250).
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