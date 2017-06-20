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20 июня 2017, 13:34 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Топилина взяла перерыв в карьере

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Гелена Топилина заявила, что взяла перерыв в спортивной карьере, в частности, в связи с учебой.

Топилина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала золото в соревнованиях групп.

«Я решила взять перерыв в спортивной карьере, сейчас учусь в двух вузах на двух магистратурах и работаю в Центральном совете «Динамо», — сообщила Топилина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Топилина является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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