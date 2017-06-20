Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Топилина взяла перерыв в карьере

Топилина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала золото в соревнованиях групп.

«Я решила взять перерыв в спортивной карьере, сейчас учусь в двух вузах на двух магистратурах и работаю в Центральном совете «Динамо», — сообщила Топилина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Топилина является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.