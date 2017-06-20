Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Топилина взяла перерыв в карьере
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Гелена Топилина заявила, что взяла перерыв в спортивной карьере, в частности, в связи с учебой.
Топилина на Олимпиаде в
«Я решила взять перерыв в спортивной карьере, сейчас учусь в двух вузах на двух магистратурах и работаю в Центральном совете «Динамо», — сообщила Топилина корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Также Топилина является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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