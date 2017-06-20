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20 июня 2017, 12:35 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в синхронном плавании Прокофьева завершила карьеру

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Елена Прокофьева объявила о завершении карьеры спортсменки.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Елена <span class=error>Прокофьева</span> объявила о завершении карьеры спортсменки. Увеличить
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Прокофьева на Играх в Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой в групповых соревнованиях.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. Большое спасибо тренерам и девочкам за уделенное мне время, но жизнь не состоит из одного лишь спорта, и я хочу попробовать себя в чем-то ином», — сообщила Прокофьева корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Прокофьева является шестикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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Покровская: Отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМ

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