Олимпийская чемпионка Рио-2016 в синхронном плавании Прокофьева завершила карьеру
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2016 года в синхронном плавании россиянка Елена Прокофьева объявила о завершении карьеры спортсменки.
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Прокофьева на Играх в
«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. Большое спасибо тренерам и девочкам за уделенное мне время, но жизнь не состоит из одного лишь спорта, и я хочу попробовать себя в
Прокофьева является шестикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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