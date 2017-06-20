Олимпийская чемпионка Рио-2016 в синхронном плавании Прокофьева завершила карьеру

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Прокофьева на Играх в Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой в групповых соревнованиях.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. Большое спасибо тренерам и девочкам за уделенное мне время, но жизнь не состоит из одного лишь спорта, и я хочу попробовать себя в чем-то ином», — сообщила Прокофьева корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Прокофьева является шестикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.