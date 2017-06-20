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20 июня 2017, 11:15 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Покровская: Отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМ

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут проходить в бассейне, который не оборудован навесом от солнца, что может помешать спортсменам во время выступлений. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию подчеркнула что слепящее солнце может негативно отразиться на выступлении спортсменок. Увеличить
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Соревнования по синхронному плаванию в рамках мирового первенства пройдут с 14 по 22 июля. За это время будут разыграны девять комплектов наград.

«Сначала везде было объявлено, что чемпионаты мира и Олимпийские игры будут проводиться только в закрытых бассейнах, однако в Венгрии он оказался очень открытым: там пологие трибуны, которые не будут защищать бассейн от солнца ни во время захода, ни во время восхода. При этом соревнования будут начинаться в 11 часов, когда солнце уже будет светить прямо в глаза. Когда солнце слепит, это не может не сказаться на выступлении», — подчеркнула Покровская.

«Перед прошлым чемпионатом мира, который прошел в Казани, нас обязали сделать навес, что стало нам в копеечку. А Венгрии, получается, это делать не обязательно. Мы ахнули, когда увидели, в каких условиях будут проходить соревнования», — отметила она.

В понедельник российские синхронистки отправились на пятидневный сбор в Таганрог, где они смогут смоделировать выступление на чемпионате мира, поскольку будут тренироваться в открытом бассейне.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах). В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.
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