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Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 14 по 22 июля.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах).

В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.

В синхронном плавании будут разыграны девять комплектов наград.