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19 июня 2017, 19:09 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте — с Пацкевич

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию определился с составом на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Назван состав сборной России по синхронному плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Увеличить
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Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 14 по 22 июля.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах).

В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.

В синхронном плавании будут разыграны девять комплектов наград.
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Москвички Ладная и Минаева выиграли соревнования по синхронному плаванию на Спартакиаде

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Представительницы Москвы Ксения Ладная и Елизавета Минаева стали победительницами в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.
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