Москвички Ладная и Минаева выиграли соревнования по синхронному плаванию на Спартакиаде
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Представительницы Москвы Ксения Ладная и Елизавета Минаева стали победительницами в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.
Минаева и Ладная получили за свое выступление 175,1437 балла. Второе место заняли представительницы Московской области Кристина Аверина и Екатерина Сбродова (172,2770). Третьими стали петербургские спортсменки Евгения Гасилова и Анастасия Савельева (167,5347).
«Подготовка было тяжелая, долгая: ежедневно тренировались с утра до ночи — 12 часов, — рассказала Ладная. — Наш дуэт существует меньше года: сначала было тяжело, неуютно, мы не ладили. Сейчас уже привыкли друг к другу, стало легче работать над программами. За это время мы выиграли первенство Москвы и России, Спартакиада — наша третья совместная победа».
В индивидуальных соревнованиях победу одержала представительница
Соревнования по синхронному плаванию проходят в Ростове-
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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