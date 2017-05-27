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27 мая 2017, 13:14 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Ищенко не исключила возвращения к тренерской работе

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко не исключает, что в будущем может возобновить тренерскую карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Спортсменка объявила о завершении карьеры в начале апреля текущего года. Увеличить
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Ищенко объявила о завершении карьеры в начале апреля текущего года. Тогда же стало известно, что она назначена временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области. Под ее контролем находится агентство по спорту и агентство по делам молодежи региона.

«После Олимпийских игр в Рио (где Ищенко завоевала две золотые медали в дуэте со Светланой Ромашиной и в соревнованиях групп — прим. ТАСС) у меня был тренерский опыт. Я вместе со Светланой собрала сборную нашего клуба, и у нас была возможность сделать полностью постановку группы и дуэта. Наши девочки заняли первое место на первенстве России и в групповых упражнениях, и в дуэте и завоевали путевку на юниорский чемпионат Европы. Светлана сейчас продолжает с ними работать, готовит дуэт, у группы будет наша постановка, но тренировать ее будет Юлия Гревцева», — рассказала Ищенко.

«В сборную меня звали, но выбрала немного другую стезю, направление, от спорта далеко не ушла, ведь он занимал и занимает большую часть моей жизни. В тренерской работе мне очень нравится все, что касается постановки, выбора образа и музыки, но все, что касается рутинной отработки, это немного не мое. Возвращение к карьере тренера? Никогда ни на чем крест ставить нельзя, потому что неизвестно, что будет завтра», — резюмировала она.

Ищенко также является 19-кратной чемпионкой мира, 12-кратной чемпионкой Европы, абсолютной чемпионкой Европы 2010 года и первой синхронисткой в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида.
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