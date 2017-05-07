Украинские синхронистки на этапе Мировой серии в Торонто стали лучшими во всех видах программы
В последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки выиграли в финале произвольной программы в командных соревнованиях, сообщает Xsport.
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Подопечные Светланы Саидовой получили от судей оценку 92.6333. Соперницами украинок были пять команд канадских центров синхронного плавания.
Таким образом украинские синхронистки в Торонто выиграли все шесть видов, в которых принимали участие.
Как сообщал УНИАН, Анна Волошина выиграла финалы в технической и произвольных программ солисток. В финалах технической и произвольной программы дуэтов победил дуэт Волошиной и Елизаветы Яхно. Равных украинской сборной не было и в соревновании команд в технической и произвольной программах.
Кроме Украины в этапе Мировой серии также принимали участия несколько канадских команд, а также синхронистки Колумбии и Новой Зеландии.
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