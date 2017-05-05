Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/29658693/
5 мая 2017, 17:44 | Водные: Синхронное плавание | УНИАН

Украинка Анна Волошина стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто

В соревнованиях Мировой серии по синхронному плаванию, которые проходят в Торонто, украинка Анна Волошина победила с произвольной программой, получив весомое преимущество над соперницами. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

После победы украинского дуэта Анна <span class=error>Волошина</span> завоевала золото и в произвольной одиночной программе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У Анны 92.3 балла, а у канадки Жаклин Симоно — 91.6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.

Золотая награда Анны Волошиной закрепила лидирующие позиции Украины на турнире.

Напомним, накануне наш дуэт в составе той же Анны Волошиной и Елизаветы Яхно был лучшим в технической программе. Таким образом, у нашей сборной на этом этапе в активе только первые места.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
05 мая

Новый рельсовый автобус Ковель - Хелм отправился в тестовый рейс

Во Львове началось празднование Дня города, которое продлится пять дней

В Киеве на два с половиной месяца ограничат движение на Южном мосту