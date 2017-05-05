Украинка Анна Волошина стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто
В соревнованиях Мировой серии по синхронному плаванию, которые проходят в Торонто, украинка Анна Волошина победила с произвольной программой, получив весомое преимущество над соперницами. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У Анны 92.3 балла, а у канадки Жаклин Симоно — 91.6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.
Золотая награда Анны Волошиной закрепила лидирующие позиции Украины на турнире.
Напомним, накануне наш дуэт в составе той же Анны Волошиной и Елизаветы Яхно был лучшим в технической программе. Таким образом, у нашей сборной на этом этапе в активе только первые места.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter