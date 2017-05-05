Украинка Анна Волошина стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто

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У Анны 92.3 балла, а у канадки Жаклин Симоно — 91.6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.

Золотая награда Анны Волошиной закрепила лидирующие позиции Украины на турнире.

Напомним, накануне наш дуэт в составе той же Анны Волошиной и Елизаветы Яхно был лучшим в технической программе. Таким образом, у нашей сборной на этом этапе в активе только первые места.