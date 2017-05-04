Волошина выиграла золото на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Волошина стала единственной спортсменкой, кому судьи поставили оценку выше 90 баллов.
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Украинка Анна Волошина завоевала золотую награду на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который принимает канадский Торонто. Волошина показала лучший результат в технической программе в соревнованиях солисток, сообщает Xsport.
Украинская спортсменка выступала под композицию Нины Матвиенко «Чарівна скрипка».
Анна Волошина выполняла свою программу последней и стала единственной спортсменкой, кому судьи поставили оценку выше 90 баллов — 90.8138. Анна смогла опередить ставшую второй канадку Жаклин Симоно на 0.8447 балла. Отметим, что эти спортсменки пересекались на Олимпийских играх в
Мировая серия. Этап 4. Торонто, Канада
Соло. Техническая программа
1. Анна Волошина, УКРАИНА 90.8138.
2. Жаклин Симоно, Канада 89.9691.
3. Даза Домингес, Колумбия 73.1515.
4. Алиша Брэйвен, Новая Зеландия 66.2399.
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