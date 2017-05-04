Волошина выиграла золото на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

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Украинка Анна Волошина завоевала золотую награду на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который принимает канадский Торонто. Волошина показала лучший результат в технической программе в соревнованиях солисток, сообщает Xsport.

Украинская спортсменка выступала под композицию Нины Матвиенко «Чарівна скрипка».

Анна Волошина выполняла свою программу последней и стала единственной спортсменкой, кому судьи поставили оценку выше 90 баллов — 90.8138. Анна смогла опередить ставшую второй канадку Жаклин Симоно на 0.8447 балла. Отметим, что эти спортсменки пересекались на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях дуэтов. Тогда наша пара Волошина/Ананасова стала четвертой, а канадки Симоно/Томас показали седьмой результат.

Мировая серия. Этап 4. Торонто, Канада

Соло. Техническая программа

1. Анна Волошина, УКРАИНА 90.8138.

2. Жаклин Симоно, Канада 89.9691.

3. Даза Домингес, Колумбия 73.1515.

4. Алиша Брэйвен, Новая Зеландия 66.2399.