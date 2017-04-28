Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/29592031/
28 апреля 2017, 23:23 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистки Майя и Ева Зотовы победили на ЧР в произвольной программе дуэтов

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Майя и Ева Зотовы победили на чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе дуэтов в Рузе.

Зотовы стали лучшими с результатом 92,9000 балла. Второе место заняли Алина и Кристина Гербер (91,3667), третье — Маргарита Гоголева и Мария Головакова (91,2000).

В технической программе дуэтов победили Елизавета Овчинникова и Валерия Филенкова (90,0016), вторыми стали Мария Ендальцева и Мария Немчинова (89,9428), третьими — Алиса и Милена Мочаловы (88,0496).

В сольной произвольной программе первой стала Анна Ларкина (93,3667), второй — Алина Мантуленко (91,4667), третьей — Екатерина Шилкина (91,2333).

В групповой технической программе победила команда Москвы и Московской области (Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина) с результатом 95,6015, второе место заняла команда Москва-1 (90,1519), третье — команда Санкт-Петербург-1 (87,7451).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019

Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина при идеальном раскладе хотела бы возобновить карьеру к чемпионату мира — 2019 по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом она рассказала ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием