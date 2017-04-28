Синхронистки Майя и Ева Зотовы победили на ЧР в произвольной программе дуэтов

Зотовы стали лучшими с результатом 92,9000 балла. Второе место заняли Алина и Кристина Гербер (91,3667), третье — Маргарита Гоголева и Мария Головакова (91,2000).

В технической программе дуэтов победили Елизавета Овчинникова и Валерия Филенкова (90,0016), вторыми стали Мария Ендальцева и Мария Немчинова (89,9428), третьими — Алиса и Милена Мочаловы (88,0496).

В сольной произвольной программе первой стала Анна Ларкина (93,3667), второй — Алина Мантуленко (91,4667), третьей — Екатерина Шилкина (91,2333).

В групповой технической программе победила команда Москвы и Московской области (Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина) с результатом 95,6015, второе место заняла команда Москва-1 (90,1519), третье — команда Санкт-Петербург-1 (87,7451).