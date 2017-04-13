Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019

«Наверное, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону, — сказала Ромашина. — Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы еще год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время все покажет, но на данном этапе самое главное — это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки».

В течение карьеры Ромашина участвовала в трех Олимпийских играх — 2008, 2012 и 2016 гг. На Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала две золотые медали в дуэте с Натальей Ищенко и в соревнованиях групп. По окончании турнира синхронистка объявила, что делает паузу в карьере.

Также спортсменка является восемнадцатикратной чемпионкой мира.