Синхронистка Ромашина хотела бы возобновить карьеру к ЧМ-2019
МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина при идеальном раскладе хотела бы возобновить карьеру к чемпионату мира — 2019 по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом она рассказала ТАСС.
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«Наверное, все будет зависеть от здоровья и от состояния российской команды, если нужно будет закрывать тылы, я буду стараться вернуться к следующему сезону, — сказала Ромашина. — Если я буду видеть и понимать, что у России есть команда, дуэт, соло, которые способны конкурировать и занимать первые места на чемпионате Европы, который будет уже в следующем году, то, наверное, я пропустила бы еще год и вернулась бы уже к чемпионату мира 2019 года. Время все покажет, но на данном этапе самое главное — это не то что рвение, а желание попасть на Олимпиаду в Токио именно в роли спортсменки».
В течение карьеры Ромашина участвовала в трех Олимпийских играх — 2008, 2012 и 2016 гг. На Играх в
Также спортсменка является восемнадцатикратной чемпионкой мира.
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