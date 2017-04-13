Синхронистка Ромашина назвала почетным свое выдвижение в комиссию спортсменов FINA

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Кандидатура Ромашиной была рекомендована президиумом Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште.

«Я отношусь к этому решению достаточно положительно, — сказала синхронистка. — На данный момент еще не совсем представляю, какие могут быть обязанности и возможности именно в роли члена комиссии спортсменов FINA, но если меня туда изберут, то, естественно, буду прилагать все силы, прежде всего, для представления российских спортсменов, защиты российских спортсменов. Я была немного удивлена, когда узнала о выдвижении моей кандидатуры. Это приятно и в какой-то степени почетно».

«Наверное, это будет некий политический манеж, на котором нужно будет себя вести крайне этично и аккуратно, но при этом ни в коем случае не давать своих в обиду. Если я буду избрана в комиссию спортсменов FINA, буду проявлять себя ярко», — добавила Ромашина.