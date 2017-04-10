Брусникина выдвинута в технический комитет FINA по синхронному плаванию

Выборы в руководящие структуры FINA пройдут на июльском конгрессе в Будапеште.

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова выдвинута в тренерскую комиссию FINA, другая пятикратная победительница Игр Светлана Ромашина — в комиссию спортсменов, а Никита Белоусов — в комиссию по сооружениям.