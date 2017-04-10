Брусникина выдвинута в технический комитет FINA по синхронному плаванию
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина выдвинута в технический комитет Международной федерации плавания (FINA) по синхронному плаванию.
Выборы в руководящие структуры FINA пройдут на июльском конгрессе в Будапеште.
Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова выдвинута в тренерскую комиссию FINA, другая пятикратная победительница Игр Светлана Ромашина — в комиссию спортсменов, а Никита Белоусов — в комиссию по сооружениям.
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