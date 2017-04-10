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10 апреля 2017, 13:35 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Брусникина выдвинута в технический комитет FINA по синхронному плаванию

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина выдвинута в технический комитет Международной федерации плавания (FINA) по синхронному плаванию.

Выборы в руководящие структуры FINA пройдут на июльском конгрессе в Будапеште.

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова выдвинута в тренерскую комиссию FINA, другая пятикратная победительница Игр Светлана Ромашина — в комиссию спортсменов, а Никита Белоусов — в комиссию по сооружениям.
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Новости Синхронного плавания

Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России

Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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