Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России

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Решение было принято в ходе заседания Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Также в состав руководящих органов новой ассоциации была выдвинута трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

Процесс создания Ассоциации водных видов спорта России был инициирован в марте этого года по итогам заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). В настоящее время идет процесс согласования устава новой организации.