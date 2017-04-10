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10 апреля 2017, 13:18 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выдвинута в состав руководящих органов Ассоциации водных видов спорта России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также в состав руководящих органов новой ассоциации была выдвинута трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Увеличить
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Решение было принято в ходе заседания Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Также в состав руководящих органов новой ассоциации была выдвинута трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

Процесс создания Ассоциации водных видов спорта России был инициирован в марте этого года по итогам заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). В настоящее время идет процесс согласования устава новой организации.
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