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10 апреля 2017, 13:17 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Олимпийская чемпионка Ромашина рекомендована в состав комиссии спортсменов FINA

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рекомендована в состав комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA).

В состав технического комитета FINA рекомендована трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова — в состав тренерской комиссии FINA. Увеличить
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Решение было утверждено в ходе заседания президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР). В состав технического комитета FINA рекомендована трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова — в состав тренерской комиссии FINA.

Выборный конгресс FINA состоится в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
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