Президиум ФСПР проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта России

Заседание президиума ФСПР проходит 10 апреля в Олимпийском комитете России. Решение было принято членами президиума единогласно.

Ранее сообщалось, что решение о вступлении в состав новой ассоциации было одобрено членами президиумов российских федераций водного поло и прыжков в воду.

Предложение о создании объединенной Ассоциации водных видов спорта было принято в марте на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

Планируется, что под эгидой организации объединятся национальные федерации по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.