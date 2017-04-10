Президиум ФСПР проголосовал за вступление в Ассоциацию водных видов спорта России
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Члены президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР) проголосовали за вступление в объединенную Ассоциацию водных видов спорта России, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Заседание президиума ФСПР проходит 10 апреля в Олимпийском комитете России. Решение было принято членами президиума единогласно.
Ранее сообщалось, что решение о вступлении в состав новой ассоциации было одобрено членами президиумов российских федераций водного поло и прыжков в воду.
Предложение о создании объединенной Ассоциации водных видов спорта было принято в марте на заседании высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.
Планируется, что под эгидой организации объединятся национальные федерации по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.
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