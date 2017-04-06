Наталья Ищенко: Долго не могла сказать о завершении карьеры вслух
Пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира Наталья Ищенко, объявившая вчера о завершении спортивной карьеры, объяснили обозревателю «СЭ» мотивы своего поступка.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы еще до поездки в Рио де Жанейро говорили о том, что, скорее всего, завершите свою спортивную карьеру после Игр. Почему же решение озвучено лишь спустя семь с лишним месяцев?
— Видимо я просто не была готова к тому, чтобы сказать о завершении карьеры вслух. Сейчас же окончательно поняла, что пришло время уйти, и нацеливаться уже на другие цели.
— И
— Нет. В декабре мы со Светланой Ромашиной выступали в новогоднем шоу, поэтому
— Означает ли ваша нынешняя должность, что вы в большей степени видите себя в политике, нежели в спорте?
— Должность предполагает, что я буду курировать спорт и молодежную политику в Калининграде, поэтому я искренне надеюсь на то, что далеко от спорта не отойду. Хотя сейчас моя позиция, конечно же, в большей степени политическая, нежели спортивная.
— Простите за вопрос, но что представляет собой сейчас калининградский спорт? Вы успели это понять?
— Начала вникать в эти вопросы. Понятно, что Калининград — не Москва, ни в плане территории, ни в плане денег, но если мне удастся решить хотя бы часть имеющихся проблем, значит, не напрасно я за эту работу взялась. Мне очень хочется быть полезной —
— Жить вы тоже собираетесь в Калининграде?
— Да, конечно. Я уже переехала в этот город из Москвы и даже успела отдать сына в новый детский сад.
— Супруг поддержал ваше решение?
— Да, целиком и полностью. Мы оба пришли к выводу, что жизнь в Калининграде гораздо более комфортна, нежели в Москве. И климат здесь лучше, и море рядом, и пробок нет. Сейчас муж тоже находится в стадии переезда, так что скоро обоснуемся здесь окончательно.
— Планируете ли вы хотя бы изредка приезжать на соревнования?
— Планирую, но пока не знаю, насколько легко будет это реализовать. На чемпионат мира в Будапешт возможно поедет одна Светлана, так как она входит в комиссию спортсменов FINA, и я уже ей завидую. Конечно же мне тоже ужасно хочется приехать, увидеть, как развивается синхронное плавание, поболеть за наших девочек. И очень надеюсь, что у меня это получится.
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