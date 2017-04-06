Наталья Ищенко: Долго не могла сказать о завершении карьеры вслух

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— Вы еще до поездки в Рио де Жанейро говорили о том, что, скорее всего, завершите свою спортивную карьеру после Игр. Почему же решение озвучено лишь спустя семь с лишним месяцев?

— Видимо я просто не была готова к тому, чтобы сказать о завершении карьеры вслух. Сейчас же окончательно поняла, что пришло время уйти, и нацеливаться уже на другие цели.

— И все-таки, что происходило на протяжении этих семи месяцев, что заставило вас прийти именно к такому решению? Вы пробовали начать тренироваться?

— Нет. В декабре мы со Светланой Ромашиной выступали в новогоднем шоу, поэтому какое-то время потренировались вместе. Это конечно не было каждодневными тренировками, которые длились по десять часов в день, как это было до Олимпийских игр, но форму мы сумели набрать неплохую. Более того, получали от этого процесса большое удовольствие. Кроме этого мы попробовали себя в тренерской работе: поставили программы нашему юниорскому дуэту Карине Ташагаджиевой и Милене Маретич, и юниорской же группе. И те и другие стали победителями первенства России, отобрались на юниорский чемпионат Европы. В связи со своей новой работой в правительстве калининградской области я на эти соревнования поехать не смогу, но Света Ромашина обязательно поедет.

— Означает ли ваша нынешняя должность, что вы в большей степени видите себя в политике, нежели в спорте?

— Должность предполагает, что я буду курировать спорт и молодежную политику в Калининграде, поэтому я искренне надеюсь на то, что далеко от спорта не отойду. Хотя сейчас моя позиция, конечно же, в большей степени политическая, нежели спортивная.

— Простите за вопрос, но что представляет собой сейчас калининградский спорт? Вы успели это понять?

— Начала вникать в эти вопросы. Понятно, что Калининград — не Москва, ни в плане территории, ни в плане денег, но если мне удастся решить хотя бы часть имеющихся проблем, значит, не напрасно я за эту работу взялась. Мне очень хочется быть полезной — все-таки я в этом регионе родилась и выросла, здесь делала первые шаги в спорте. Работа для меня очень ответственная, но это не пугает: все-таки когда столько лет защищаешь честь страны, как спортсмен, начинаешь понимать связанную с этим меру ответственности очень хорошо.

— Жить вы тоже собираетесь в Калининграде?

— Да, конечно. Я уже переехала в этот город из Москвы и даже успела отдать сына в новый детский сад.

— Супруг поддержал ваше решение?

— Да, целиком и полностью. Мы оба пришли к выводу, что жизнь в Калининграде гораздо более комфортна, нежели в Москве. И климат здесь лучше, и море рядом, и пробок нет. Сейчас муж тоже находится в стадии переезда, так что скоро обоснуемся здесь окончательно.

— Планируете ли вы хотя бы изредка приезжать на соревнования?

— Планирую, но пока не знаю, насколько легко будет это реализовать. На чемпионат мира в Будапешт возможно поедет одна Светлана, так как она входит в комиссию спортсменов FINA, и я уже ей завидую. Конечно же мне тоже ужасно хочется приехать, увидеть, как развивается синхронное плавание, поболеть за наших девочек. И очень надеюсь, что у меня это получится.