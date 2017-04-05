Ромашина заявила, что у нее есть желание выступить на ОИ в Токио
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Ромашина заявила, что у нее есть желание выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.
В среду партнерша Ромашиной по дуэту Наталья Ищенко объявила о завершении карьеры.
«Я нахожусь в расположении команды, пока в качестве помощницы тренера дуэта. Желание выступить в Токио есть, а там уже посмотрим», — сказала Ромашина по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Ромашина взяла паузу в карьере после Игр-2016 в
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