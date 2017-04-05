Ромашина заявила, что у нее есть желание выступить на ОИ в Токио

В среду партнерша Ромашиной по дуэту Наталья Ищенко объявила о завершении карьеры.

«Я нахожусь в расположении команды, пока в качестве помощницы тренера дуэта. Желание выступить в Токио есть, а там уже посмотрим», — сказала Ромашина по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».