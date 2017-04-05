Синхронистка Ищенко объявила об окончании спортивной карьеры

Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь, — сказала Ищенко корреспонденту агентства “Р-Спорт”, комментируя эту информацию. — Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни».