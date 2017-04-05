Синхронистка Ищенко объявила об окончании спортивной карьеры
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко заявила агентству «Р-Спорт», что официально завершает карьеру.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.
«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь, — сказала Ищенко корреспонденту агентства “Р-Спорт”, комментируя эту информацию. — Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter