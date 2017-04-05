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5 апреля 2017, 12:07 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистка Ищенко объявила об окончании спортивной карьеры

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко заявила агентству «Р-Спорт», что официально завершает карьеру.

МОСКВА 5 апр — Р-Спорт Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко заявила агентству Р-Спорт что официально завершает карьеру. Увеличить
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Ищенко назначена на должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области.

«Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь, — сказала Ищенко корреспонденту агентства “Р-Спорт”, комментируя эту информацию. — Но я не собираюсь сразу далеко отходить от синхронного плавания, оно было в моей жизни большую ее часть, так что буду следить, конечно, оно всегда будет в моей жизни».

© РИА "Новости"
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