Покровская: Синхронистки выступят на Кубке Европы юниорским составом
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские синхронистки выступят на Кубке Европы юниорским составом, заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
Кубок Европы по синхронному плаванию пройдет в итальянском Кунео
«На Кубок Европы мы поедем юниорским составом, основной продолжит подготовку к чемпионату мира. Мы выберем для первой команды международный старт, но он будет уже ближе к самому чемпионату мира», — сказала Покровская по телефону.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.
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