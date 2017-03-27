Покровская: Синхронистки выступят на Кубке Европы юниорским составом

Кубок Европы по синхронному плаванию пройдет в итальянском Кунео 5—7 мая .

«На Кубок Европы мы поедем юниорским составом, основной продолжит подготовку к чемпионату мира. Мы выберем для первой команды международный старт, но он будет уже ближе к самому чемпионату мира», — сказала Покровская по телефону.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.