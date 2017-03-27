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27 марта 2017, 10:44 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Покровская: Синхронистки выступят на Кубке Европы юниорским составом

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские синхронистки выступят на Кубке Европы юниорским составом, заявила агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Кубок Европы по синхронному плаванию пройдет в итальянском Кунео 5—7 мая.

«На Кубок Европы мы поедем юниорским составом, основной продолжит подготовку к чемпионату мира. Мы выберем для первой команды международный старт, но он будет уже ближе к самому чемпионату мира», — сказала Покровская по телефону.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.
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