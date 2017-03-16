Главный тренер РК по синхронному плаванию уволилась после скандала
Главный тренер страны по синхронному плаванию после конфликта с бывшими подопечными уволилась. Жанна Демченко, как выяснилось сегодня, еще в прошлом месяце покинула пост по собственному желанию.
Однако о причинах своего решения говорить отказалась, сообщили в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Известно, что незадолго до этого в национальной сборной разразился скандал. Бывшие пловчихи требовали уволить наставницу.
Айнур Керей, бывший член сборной РК по синхронному плаванию, 01.03.2017:
— Эта система во главе с Демченко Жанной Геннадьевной и ее помощницами Каримовой и Баймурзиной не улучшится, так как под ее руководством мы топчемся на одном месте. В Испании там была
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