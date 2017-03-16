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16 марта 2017, 1:20 | Водные: Синхронное плавание | Sports.kz

Главный тренер РК по синхронному плаванию уволилась после скандала

Главный тренер страны по синхронному плаванию после конфликта с бывшими подопечными уволилась. Жанна Демченко, как выяснилось сегодня, еще в прошлом месяце покинула пост по собственному желанию.

Однако о причинах своего решения говорить отказалась, сообщили в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Известно, что незадолго до этого в национальной сборной разразился скандал. Бывшие пловчихи требовали уволить наставницу.

Айнур Керей, бывший член сборной РК по синхронному плаванию, 01.03.2017:
— Эта система во главе с Демченко Жанной Геннадьевной и ее помощницами Каримовой и Баймурзиной не улучшится, так как под ее руководством мы топчемся на одном месте. В Испании там была какая-то ситуация, что мы прямо на вокзале ночью, она оставила нас одних. Она сказала: я пойду, поищу гостиницу, где мы будем ночевать. Но в итоге вернулась под утро. Мы остались одни, спали на детской площадке, укрывались халатами, спортивными костюмами.

Экс-синхронистки жаловались, что на международные соревнования тратили свои деньги: покупали визы, страховки и купальники. По словам недовольных спортсменок, якобы и завоеванные медали Демченко иногда забирала себе. После громких заявлений проверку в отношении наставницы возбудила антикоррупционная служба. Жанна Демченко с 98 года занимала пост главного тренера национальной команды по синхронному плаванию. Под ее руководством сборная Казахстана несколько раз становилась бронзовым призером на Азиатских играх и 16 лет подряд участвовала на летних Олимпиадах.

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