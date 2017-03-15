Главный тренер сборной Казахстана уволилась после скандальной публикации синхронисток
Главный тренер сборной Казахстана по синхронному плаванию Жанна Демченко покинула свой пост. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в
пресс-службе Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.
«Жанна Демченко уволилась по собственному желанию еще в прошлом месяце. О причинах своего решения она не сообщила», — отметили в
Жанна Демченко с 1998 года занимала пост главного тренера национальной команды Казахстана по синхронному плаванию. Помимо этого, она является судьей категории А Международной федерации плавания. Под ее руководством сборная Казахстана несколько раз завоевывала бронзовые медали на Азиатских играх, а с 2000 года сборная не пропустила ни одной летней Олимпиады.
Напомним, что увольнению тренера предшествовала скандальная публикация бывших членов национальной сборной Айгерим Исаевой, Айгерим Жексембиновой, Амины Ермахановой, Айнур
В свою очередь,
Корреспондент Vesti.kz пытался связаться с
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