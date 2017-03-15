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15 марта 2017, 12:02 | Водные: Синхронное плавание | Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана уволилась после скандальной публикации синхронисток

Главный тренер сборной Казахстана по синхронному плаванию Жанна Демченко покинула свой пост. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в пресс-службе Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.

«Жанна Демченко уволилась по собственному желанию еще в прошлом месяце. О причинах своего решения она не сообщила», — отметили в пресс-службе ДШНК.

Жанна Демченко с 1998 года занимала пост главного тренера национальной команды Казахстана по синхронному плаванию. Помимо этого, она является судьей категории А Международной федерации плавания. Под ее руководством сборная Казахстана несколько раз завоевывала бронзовые медали на Азиатских играх, а с 2000 года сборная не пропустила ни одной летней Олимпиады.

Напомним, что увольнению тренера предшествовала скандальная публикация бывших членов национальной сборной Айгерим Исаевой, Айгерим Жексембиновой, Амины Ермахановой, Айнур Керей-Баймахановой и Арной Токтаган, в которой они рассказали обо всех ошибках тренерского штаба сборной Казахстана во главе с главным тренером Жанной Демченко. Подробнее о проблемах, поднятых синхронистками, вы можете прочитать здесь. Также спортсменки хотели, но передумали судиться с олимпийским чемпионом по плаванию Дмитрием Баландиным.

В свою очередь, вице-президент Национального олимпийского комитета, генеральный секретарь федерации водных видов спорта Андрей Крюков высказал свою точку зрения по вопросу с синхронистками. Сами спортсменки провели пресс-конференцию, на которой они рассказали обо всех проблемах и обратились за помощью к президенту Федерации водных видов спорта Тимуру Кулибаеву.

Корреспондент Vesti.kz пытался связаться с экс-тренером сборной Жанной Демченко для разъяснения сложившейся ситуации, однако дозвониться до нее не удалось.

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