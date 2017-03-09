Где Жанна Демченко?
Как сообщает источник Prosports.kz, Жанна Демченко была освобождена от должности главного тренера национальной сборной по синхронному плаванию 20 февраля. Тем не менее, данная информация Дирекцией штатных национальных команд не разглашается.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, увольнению тренера предшествовали несколько громких событий. Помимо недавнего открытого письма бывших членов национальной сборной, полтора года назад в отношении Жанны Демченко было возбуждено уголовное дело. Впоследствии уголовное преследование было прекращено, однако с разгоранием скандала, связанного с вышеупомянутым письмом, расследование было возобновлено.
Корреспонденты Prosports.kz неоднократно пытались связаться с Жанной Геннадиевной для разъяснения сложившейся ситуации, однако
В данное время, по информации источника,
Напомним, бывшие члены сборной Казахстана по синхронному плаванию Айгерим Исаева, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Айнур
Жанна Геннадиевна Демченко родилась 8 сентября 1969 года в Новосибирске. С 1998 года занимала пост главного тренера национальной команды Казахстана по синхронному плаванию. Помимо этого она является судьей категории А Международной федерации плавания. Под руководством Жанны Геннадиевны сборная Казахстана добились значимых достижений на международной арене. Демченко неоднократно приводила синхронисток к бронзовым медалям на Азиатских играх, с 2000 года Казахстан — бессменный участник Олимпийских игр в синхронном плавании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter