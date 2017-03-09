Где Жанна Демченко?

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Напомним, увольнению тренера предшествовали несколько громких событий. Помимо недавнего открытого письма бывших членов национальной сборной, полтора года назад в отношении Жанны Демченко было возбуждено уголовное дело. Впоследствии уголовное преследование было прекращено, однако с разгоранием скандала, связанного с вышеупомянутым письмом, расследование было возобновлено.

Корреспонденты Prosports.kz неоднократно пытались связаться с Жанной Геннадиевной для разъяснения сложившейся ситуации, однако экс-тренер отказывалась выходить на контакт.

В данное время, по информации источника, г-жа Демченко находится вне пределов Казахстана, а следственные органы не дают какой-либо информации.

Напомним, бывшие члены сборной Казахстана по синхронному плаванию Айгерим Исаева, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Айнур Керей-Баймаханова и Арна Токтаган написали открытое письмо на имя главы Федерации водных видов спорта Республики Казахстан Тимура Кулибаева.

Жанна Геннадиевна Демченко родилась 8 сентября 1969 года в Новосибирске. С 1998 года занимала пост главного тренера национальной команды Казахстана по синхронному плаванию. Помимо этого она является судьей категории А Международной федерации плавания. Под руководством Жанны Геннадиевны сборная Казахстана добились значимых достижений на международной арене. Демченко неоднократно приводила синхронисток к бронзовым медалям на Азиатских играх, с 2000 года Казахстан — бессменный участник Олимпийских игр в синхронном плавании.