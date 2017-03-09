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9 марта 2017, 20:28 | Водные: Синхронное плавание | PROСПОРТ - Казахстан

Где Жанна Демченко?

Как сообщает источник Prosports.kz, Жанна Демченко была освобождена от должности главного тренера национальной сборной по синхронному плаванию 20 февраля. Тем не менее, данная информация Дирекцией штатных национальных команд не разглашается.

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Напомним, увольнению тренера предшествовали несколько громких событий. Помимо недавнего открытого письма бывших членов национальной сборной, полтора года назад в отношении Жанны Демченко было возбуждено уголовное дело. Впоследствии уголовное преследование было прекращено, однако с разгоранием скандала, связанного с вышеупомянутым письмом, расследование было возобновлено.

Корреспонденты Prosports.kz неоднократно пытались связаться с Жанной Геннадиевной для разъяснения сложившейся ситуации, однако экс-тренер отказывалась выходить на контакт.

В данное время, по информации источника, г-жа Демченко находится вне пределов Казахстана, а следственные органы не дают какой-либо информации.

Напомним, бывшие члены сборной Казахстана по синхронному плаванию Айгерим Исаева, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Айнур Керей-Баймаханова и Арна Токтаган написали открытое письмо на имя главы Федерации водных видов спорта Республики Казахстан Тимура Кулибаева.

Жанна Геннадиевна Демченко родилась 8 сентября 1969 года в Новосибирске. С 1998 года занимала пост главного тренера национальной команды Казахстана по синхронному плаванию. Помимо этого она является судьей категории А Международной федерации плавания. Под руководством Жанны Геннадиевны сборная Казахстана добились значимых достижений на международной арене. Демченко неоднократно приводила синхронисток к бронзовым медалям на Азиатских играх, с 2000 года Казахстан — бессменный участник Олимпийских игр в синхронном плавании.

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