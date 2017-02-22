Опасный репост, или как Баландин оказался вовлечен в скандал в женской сборной Казахстана по синхронному плаванью

Экс-спортсменки национальной команды Айгерим Исаева, Айнур Керей, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Арна Токтаган и Айсулу Наурызбаева в своем посте пожаловались на то, что главный тренер поделил спортсменок на два лагеря — любимчиков и изгоев. Кроме того в письме отмечается, что тренерский штаб был замечен в финансовых нарушениях: некоторым членам команды не выплатили зарплату за 2015 год, а все расходы во время командировок за границу девушки вынуждены были брать на себя.

23-летняя Айгерим Жексинбинова начала заниматься синхронным плаваньем с девяти лет. По словам спортсменки, им приходилось самим приобретать себе купальники и обеспечивать себя питанием. Проблемы начались с 2006 года и продолжались в течении нескольких лет.

«Меня вынудили уйти, хотя я готова тренироваться и сейчас, но только не под ее руководством. Сейчас заведено уголовное дело. У нас очень много фактов по финансовой части: как мы ездили на сборы, на соревнования, как не выдавалась зарплата. Были старты на которые мы не ездили, хотя федерация деньги выделяла, часто мы оплачивали визу и страховку за свой счет. Кроме этого, у нас есть аудиозапись, где она двух девочек просит уйти добровольно или она уволит их по статье. Несмотря ни на что, мы пытались уладить вопросы с тренером, она отказывалась и все переводила на руководство. Мы обращались в различные инстанции с просьбой разобраться с происходящим в команде. Реакции никакой не было», — отметила Жексембинова.

Спустя некоторое время с опровержением выступила действующий член сборной Казахстана по синхронному плаванью Кристина Тыныбаева. Девушка олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина обвинила своих бывших сокомандниц в клевете.

«Два года назад мы тренировались вместе. Когда они перестали заниматься, то захотели сдвинуть с места главного тренера, чтобы Айнур Керей заняла ее место. Они написали письмо в антикоруппционную полицию, которая сделала проверку, показавшую, что все в порядке. Вообще я считаю, что без них в команде атмосфера стала намного лучше. Если говорить о их публикации, то ни один из пунктов не соответствует действительности. Насчет коррупционности ничего не буду говорить — пусть этим полиция занимается. Но никакого национализма не было. Я сама наполовину казашка, наполовину русская. Они частенько подшучивали над нами и отделялись от команды. На чемпионате мира в Казани мы показали плохой результат, сразу после их возвращения. Я думаю они вернулись в 2015 году, чтобы разладить команду. Ведь они толком не посещали занятия и поэтому мы не смогли хорошо подготовиться. Когда мне предложили подписаться под этим документом я отказалась. Потому что, большинство из указанного в нем неправда», — отметила Тыныбаева.

Под этим письмом подписались действующие спортсменки Екатерина Немич, Александра Немич, Алина Маткова, Дания Талгатова, Ольга Ездакова, Екатерина Симонова, Елена Крылова, Рената Коноваленко, Яна Дегтярева, Аида Меймантай. Стоит отметить, что данной публикацией на своей личной странице в инстаграме поделился и Баландин.

В ответ на это бывшие спортсменки решили написать заявление за клевету в соответствующие органы на Тыныбаеву и ее компанию.

«Разве Дмитрий Баландин был с нами в тот момент, когда тренер обещала нам зарплату? Или же Дима всегда выезжает на старты вместе с нашей сборной, чтобы опровергать все факты противоправных действий со стороны Демченко. Что он опровергает, нам не понятно. Как можно Олимпийскому чемпиону пользуясь своим положением, судить так о нас не владея информацией. Или мы лжем о том, что ведется «уголовное дело в отношении Демченко Ж. Г». И то, что вся сборная была допрошена в качестве свидетелей (за исключением почему-то Матковой Алины). У него в инстаграме много подписчиков, публикуя данный пост он дал ложную информацию многим нашим согражданам, введя их заблуждение. Как нам кажется это вполне необъективно!

И возвращаясь к так называемому «опровержению», хотим отметить, что они указали конкретные фамилии, а именно Исаева А, Жексембинова А, Ермаханова. Где в контексте написана недостоверная информация! Исходя из всего этого, мы, мастера спорта международного класса и экс-члены национальной сборной по синхронному плаванию в лице: Исаевой Айгерим, Жексембиновой Айгерим, Ермахановой Амины, Наурызбаевой Айсулу и Айнур Керей-Баймахановой решили написать на Тыныбаеву Кристину и ее компанию заявление за клевету в соответствующие органы. В связи с этим наняли опытного адвоката, — сообщили спортсменки в инстаграме (Орфография и пунктуация авторов сохранена).

Государственный тренер Казахстана Жанна Демченко никак на эту ситуацию не реагирует. По мнению бессменного наставника национальной команды в отношении спортсменок никаких репрессивных мер не принималось.

«Я думаю, что это просто откровенная грязь. Я правда не читала. Мне просто рассказывают об этом, но я просто не обращаю (внимание — прим.ред.). Никто их не обижал, не выгонял, они все ушли по собственному желанию», — прокомментировала Демченко.

Скандал грянувший в конце прошлой недели набрал новые обороты, после того, как свою подпись под обращением экс-спортсменок национальной команды, поставила действующая спортсменка Александра Новаковская.

На ситуацию уже отреагировал глава министерства культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, который заявил, что получил всю информацию и разберется во всем в ближайшее время.