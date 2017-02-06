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6 февраля 2017, 13:43 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Кубок Европы по синхронному плаванию пройдет в мае 2017 года в итальянском Кунео

Итальянский город Кунео примет Кубок Европы по синхронному плаванию 2017 года, сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).

Соревнования пройдут в первые выходные мая — 6-го и 7-го соответственно.

«Европа традиционно является локомотивом в синхронном плавании, и Кубок Европы станет отличным поводом для всех участников показать свои программы, возможно, подготовленные уже после Олимпийских игр-2016», — сказал президент LEN Паоло Барелли.
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