Кубок Европы по синхронному плаванию пройдет в мае 2017 года в итальянском Кунео
Итальянский город Кунео примет Кубок Европы по синхронному плаванию 2017 года, сообщается на официальном сайте Европейской лиги плавания (LEN).
Соревнования пройдут в первые выходные мая — 6-го и 7-го соответственно.
«Европа традиционно является локомотивом в синхронном плавании, и Кубок Европы станет отличным поводом для всех участников показать свои программы, возможно, подготовленные уже после Олимпийских игр-2016», — сказал президент LEN Паоло Барелли.
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