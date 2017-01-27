Наталье Ищенко предложили стать вице-премьером Калининградской области

По информации источника, для того, чтобы прославленная синхронистка получила должность, необходимо соблюсти несколько «принципиальных условий». С февраля 2016 года этот пост занимал Игорь Белоус, но перед Новым годом он был уволен из-за задержек в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Калининграде.

Ищенко, помимо пяти золотых медалей Олимпиад-2008, 2012 и 2016, по 12 раз выигрывала чемпионат мира и чемпионат Европы. В 2012 году она была награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.