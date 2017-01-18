Решение о проведении Мировой серии по синхронному плаванию в Казани примут в феврале

FINA в январе объявила календарь нового турнира по синхронному плаванию, в котором один из этапов закреплен за Россией. Президент федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в январе заявил «Р-Спорт», что приоритетным местом проведения соревнований является Казань.

«На данный момент, мы с Международной федерацией плавания находимся на стадии переговоров, и время для решения у нас есть. Мы благодарны FINA за данное предложение и за то, что приоритетным местом проведения турнира является Казань. Мы ожидаем, что в начале февраля прибудет комиссия, мы обсудим все нюансы, чтобы пришло понимание по датам и формату мероприятия, и тогда огласим наше солидарное решение», — сказал Леонов.