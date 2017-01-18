Решение о проведении Мировой серии по синхронному плаванию в Казани примут в феврале
КАЗАНЬ, 18 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Казань заинтересована в проведении этапа Мировой серии по синхронному плаванию, но окончательное решение в этом вопросе будет принято после визита комиссии Международной федерации плавания (FINA) в феврале, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
FINA в январе объявила календарь нового турнира по синхронному плаванию, в котором один из этапов закреплен за Россией. Президент федерации синхронного плавания России Алексей Власенко в январе заявил «Р-Спорт», что приоритетным местом проведения соревнований является Казань.
«На данный момент, мы с Международной федерацией плавания находимся на стадии переговоров, и время для решения у нас есть. Мы благодарны FINA за данное предложение и за то, что приоритетным местом проведения турнира является Казань. Мы ожидаем, что в начале февраля прибудет комиссия, мы обсудим все нюансы, чтобы пришло понимание по датам и формату мероприятия, и тогда огласим наше солидарное решение», — сказал Леонов.
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