Федерация синхронного плавания РФ намерена провести этап Мировой серии в Казани

В субботу Международная федерация плавания (FINA) объявила календарь нового турнира по синхронному плаванию, где один из этапов ориентировочно на конец мая закреплен за Россией.

«Мы планируем, что это будет Казань, приоритет у них. К тому же FINA просит, чтобы это была Казань, но если Казань откажется, то мы рассмотрим другие варианты», — сказал Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Соревнования в Мировой серии будут проводиться в дисциплинах соло, дуэтах — женских и микст, группах (технической, комбинированной, произвольной программах, «хайлайтах»).