Федерация синхронного плавания РФ намерена провести этап Мировой серии в Казани
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Федерация синхронного плавания России планирует провести российский этап Мировой серии в 2017 году в Казани, заявил президент организации Алексей Власенко.
В субботу Международная федерация плавания (FINA) объявила календарь нового турнира по синхронному плаванию, где один из этапов ориентировочно на конец мая закреплен за Россией.
«Мы планируем, что это будет Казань, приоритет у них. К тому же FINA просит, чтобы это была Казань, но если Казань откажется, то мы рассмотрим другие варианты», — сказал Власенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Соревнования в Мировой серии будут проводиться в дисциплинах соло, дуэтах — женских и микст, группах (технической, комбинированной, произвольной программах, «хайлайтах»).
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