Синхронистка Пацкевич уверена, что в дуэте с Колесниченко недопонимания не будет

Тренер дуэта Татьяна Данченко в понедельник рассказала, что Пацкевич станет новой партнершей по дуэту для Колесниченко.

«Пока у нас была только одна совместная тренировка, никаких проблем нет. Со Светой мы давно работаем вместе, в составе группы завоевали олимпийскую медаль. Она очень спокойная и рассудительная, уступчивая и работоспособная, у нас никогда с ней не было недопонимания и уверена, что и сейчас не будет», — сказала Пацкевич.