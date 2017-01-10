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10 января 2017, 10:17 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистка Пацкевич уверена, что в дуэте с Колесниченко недопонимания не будет

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич заявила агентству «Р-Спорт», что с партнершей по дуэту Светланой Колесниченко у нее не было недопонимания при работе в группе и в будущем его тоже не будет.

Тренер дуэта Татьяна Данченко в понедельник рассказала, что Пацкевич станет новой партнершей по дуэту для Колесниченко.

«Пока у нас была только одна совместная тренировка, никаких проблем нет. Со Светой мы давно работаем вместе, в составе группы завоевали олимпийскую медаль. Она очень спокойная и рассудительная, уступчивая и работоспособная, у нас никогда с ней не было недопонимания и уверена, что и сейчас не будет», — сказала Пацкевич.

Двукратные победительницы Олимпиад в дуэте, пятикратные олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко после Игр в Рио-де-Жанейро объявили о том, что берут паузу в карьере.
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