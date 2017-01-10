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10 января 2017, 9:41 | Водные: Синхронное плавание | Чемпионат.com

Новым дуэтом синхронисток в сборной России станут Колесниченко и Пацкевич

Тренер пятикратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной Татьяна Данченко назвала имена спортсменок, которые заменят в дуэте её подопечных, решивших взять паузу в карьере после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ими стали Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич.

Пацкевич впервые будет выступать в дуэте. А Колесниченко в дуэте с Ромашиной выиграла два золота чемпионата мира 2013 года в Барселоне и победила на чемпионате Европы — 2014 в Берлине.

«Девочки очень хорошо смотрятся вместе. Они практически неразличимы по длине и форме ног», — цитирует Данченко «Российская газета».

Ищенко и Ромашина в качестве тренеров готовят клубную юниорскую команду к первенству России.
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Новости Синхронного плавания

Синхронистки Ищенко и Ромашина дебютируют в роли тренеров на юниорском первенстве России

Синхронистки Ищенко и Ромашина дебютируют в роли тренеров на юниорском первенстве России

МОСКВА, 9 января. /Корр. Екатерина Мухлынина/. Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина дебютируют в роли тренеров во время юниорского первенства России, которое пройдет 24—29 января в Чехове (Московская область). Об этом Ромашина рассказала журналистам.
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