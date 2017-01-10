Новым дуэтом синхронисток в сборной России станут Колесниченко и Пацкевич

Ими стали Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич.



Пацкевич впервые будет выступать в дуэте. А Колесниченко в дуэте с Ромашиной выиграла два золота чемпионата мира 2013 года в Барселоне и победила на чемпионате Европы — 2014 в Берлине.



«Девочки очень хорошо смотрятся вместе. Они практически неразличимы по длине и форме ног», — цитирует Данченко «Российская газета».



Ищенко и Ромашина в качестве тренеров готовят клубную юниорскую команду к первенству России.