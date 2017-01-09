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9 января 2017, 21:18 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистка Колесниченко заявила, что они схожи с новой партнершей по дуэту Пацкевич

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что они очень похожи с новой партнершей по дуэту Александрой Пацкевич.

Тренер дуэта Татьяна Данченко в понедельник рассказала, что двукратная олимпийская чемпионка Пацкевич станет новой партнершей по дуэту для Светланы Колесниченко.

«Работать мы начали совсем недавно, но все идет в нужном русле. Саша меня поддерживает, я ее. На самом деле мы очень похожи, у нас даже все движения практически одинаковые, нам об этом и раньше говорили. Думаю, что мы будем стоять и в группе, но посмотрим. Сейчас готовимся показать результат на чемпионате мира», — сказала Колесниченко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Личный тренер пятикратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко Татьяна Данченко положительно относится к решению спортсменок попробовать себя в роли тренеров. Об этом специалист рассказала журналистам.
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