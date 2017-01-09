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9 января 2017, 19:15 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Данченко одобряет решение синхронисток Ищенко и Ромашиной начать тренировать юниорок

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Личный тренер пятикратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко Татьяна Данченко положительно относится к решению спортсменок попробовать себя в роли тренеров. Об этом специалист рассказала журналистам.

Ранее сообщалось, что спортсменки, взявшие паузу в карьере после Олимпиады-2016, готовят юниорскую команду клуба «Юность Москвы» к первенству России, которое пройдет в конце января в подмосковном Чехове.

«Я отлично отношусь к тому, что Света и Наташа пробуют себя в роли тренеров, — сказала Данченко. — Можно сказать, двумя руками за. Я всегда одобряю, когда мои спортсменки пробуют мой хлеб, по чем тренерский фунт лиха».

«Я очень благодарна руководству клуба “Юность Москвы”, школе “Труд” за то, что они смогли поддержать девочек и мотивировать материально, — добавила специалист. — Очень жду результатов. Я видела постановку, над которой работают Света с Наташей, она мне очень нравится. Надеюсь, что дети не подведут девочек и покажут программу во всей красе».
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