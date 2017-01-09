Синхронистка Пацкевич станет выступать в дуэте с Колесниченко в новом олимпийском цикле
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич будет выступать в дуэте с олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко в новом олимпийском цикле. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменок Татьяна Данченко.
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Пятикратные олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко, ранее тренировавшиеся под руководством Данченко, после Олимпиады-2016 в
«Сейчас приступили к работе девочки, новые участницы дуэта, это Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич», — сказала Данченко.
«Татьяна Николаевна Покровская считает, что Саша Пацкевич достойно заменит Наташу Ищенко и Свету Ромашину, — добавила специалист. — Она очень хороша в плане техники, плюс у нее очень хорошие мозги и колоссальный опыт соревнований в группе, где она завоевывала только золото. Надеюсь, мы сделали правильный выбор».
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