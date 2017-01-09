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9 января 2017, 19:13 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронистка Пацкевич станет выступать в дуэте с Колесниченко в новом олимпийском цикле

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич будет выступать в дуэте с олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко в новом олимпийском цикле. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменок Татьяна Данченко.

Пятикратные олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко объявили о том что сделают паузу в карьере. Увеличить
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Пятикратные олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко, ранее тренировавшиеся под руководством Данченко, после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро объявили о том, что сделают паузу в карьере.

«Сейчас приступили к работе девочки, новые участницы дуэта, это Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич», — сказала Данченко.

«Татьяна Николаевна Покровская считает, что Саша Пацкевич достойно заменит Наташу Ищенко и Свету Ромашину, — добавила специалист. — Она очень хороша в плане техники, плюс у нее очень хорошие мозги и колоссальный опыт соревнований в группе, где она завоевывала только золото. Надеюсь, мы сделали правильный выбор».
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Новости Синхронного плавания

Данченко одобряет решение синхронисток Ищенко и Ромашиной начать тренировать юниорок

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Личный тренер пятикратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко Татьяна Данченко положительно относится к решению спортсменок попробовать себя в роли тренеров. Об этом специалист рассказала журналистам.
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