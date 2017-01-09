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https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/28369274/
9 января 2017, 17:53 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Олимпийские чемпионки Рио в полном составе признаны лучшими синхронистками 2016 года

Федерация синхронного плавания России признала лучшими спортсменками 2016 года всех синхронисток, ставших олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.

Итоги прошедшего года были подведены на «Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию», проходящем в понедельник в Москве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро победили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева и Влада Чигирева.

В номинации «Олимпийская надежда» награждены Полина Крючкова и Валерия Архипова, «Легенда синхронного плавания» — Зоя Барбиер, «Тренер года» — Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.
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