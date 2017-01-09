Олимпийские чемпионки Рио в полном составе признаны лучшими синхронистками 2016 года
Федерация синхронного плавания России признала лучшими спортсменками 2016 года всех синхронисток, ставших олимпийскими чемпионками в
Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.
Итоги прошедшего года были подведены на «Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию», проходящем в понедельник в Москве. На Олимпийских играх в
В номинации «Олимпийская надежда» награждены Полина Крючкова и Валерия Архипова, «Легенда синхронного плавания» — Зоя Барбиер, «Тренер года» — Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.
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