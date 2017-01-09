Олимпийские чемпионки Рио в полном составе признаны лучшими синхронистками 2016 года

Итоги прошедшего года были подведены на «Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию», проходящем в понедельник в Москве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро победили Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева и Влада Чигирева.

В номинации «Олимпийская надежда» награждены Полина Крючкова и Валерия Архипова, «Легенда синхронного плавания» — Зоя Барбиер, «Тренер года» — Татьяна Покровская и Татьяна Данченко.