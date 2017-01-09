Ищенко и Ромашина ставят цель поехать на ЧЕ среди юниоров в качестве тренеров

Ромашина и Ищенко объявили о паузе в карьере после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которых они завоевали два золота.

«Мы сейчас в отпуске (касательно карьеры спортсменок), пробуем себя в новой роли, изучаем синхронное плавание с другой стороны, в роли тренеров готовим юниорскую сборную нашего клуба, — сказала Ромашина журналистам. — Через три недели у нас первенство России и мы выступим с нашей дебютной постановкой. Мы очень надеемся, что наша команда сможет победить на первенстве России, и тогда мы могли бы поехать на первенство Европы среди юниоров. Это наша цель на предстоящий год, а что дальше, пока неизвестно».

Ромашина отметила, что для нее в тренерской работе самым сложным является «непонимание детей». «Как ту или иную ошибку можно исправить быстро? Какие-то вещи, на мой взгляд, сделать элементарно, а дети не всегда это понимают и требуется гораздо больше времени, чтобы сделать необходимое ногами. Нужно понять, что перед тобой дети, а не взрослые спортсмены», — пояснила она.

«Мне очень интересен процесс постановки, что касается отработки, то тут тяжеловато», — добавила Ищенко. «В отработке приходится кричать, а Наташа — человек спокойный. Мы в этом плане дополняем друг друга», — поддержала Ромашина.