Ищенко и Ромашина ставят цель поехать на ЧЕ среди юниоров в качестве тренеров
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что для нее и Натальи Ищенко новой целью является поездка на чемпионат Европы среди юниоров в качестве тренеров.
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«Мы сейчас в отпуске (касательно карьеры спортсменок), пробуем себя в новой роли, изучаем синхронное плавание с другой стороны, в роли тренеров готовим юниорскую сборную нашего клуба, — сказала Ромашина журналистам. — Через три недели у нас первенство России и мы выступим с нашей дебютной постановкой. Мы очень надеемся, что наша команда сможет победить на первенстве России, и тогда мы могли бы поехать на первенство Европы среди юниоров. Это наша цель на предстоящий год, а что дальше, пока неизвестно».
Ромашина отметила, что для нее в тренерской работе самым сложным является «непонимание детей». «Как ту или иную ошибку можно исправить быстро?
«Мне очень интересен процесс постановки, что касается отработки, то тут тяжеловато», — добавила Ищенко. «В отработке приходится кричать, а Наташа — человек спокойный. Мы в этом плане дополняем друг друга», — поддержала Ромашина.
Первенство России пройдет в подмосковном Чехове
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