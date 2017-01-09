Синхронистки Ищенко и Ромашина дебютируют в роли тренеров на юниорском первенстве России
МОСКВА, 9 января. /Корр. Екатерина Мухлынина/. Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина дебютируют в роли тренеров во время юниорского первенства России, которое пройдет
24—29 января в Чехове (Московская область). Об этом Ромашина рассказала журналистам.
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«Сейчас мы пробуем себя в новой роли — изучаем синхронное плавание с другой стороны, — сказала Ромашина. — Мы готовим юниорскую сборную нашего клуба. Через две недели пройдет первенство России, на котором мы дебютируем в качестве тренеров».
По словам Ромашиной, они надеются, что их команда сможет отобраться на юниорское первенство Европы. «Мы очень рассчитываем, что наша команда победит на первенстве России и тогда мы в качестве тренеров сможем поехать на первенство Европы среди юниоров, — подчеркнула спортсменка. — Нам с Наташей очень этого хотелось бы, и, наверное, это наша главная цель на этот год. А что касается будущих планов, то пока неизвестно, чем мы займемся дальше».
Ищенко и Ромашина завоевали золотые медали на Олимпийских играх — 2016 в
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