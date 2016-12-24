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24 декабря 2016, 14:29 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Покровская хочет, чтобы создание Ассоциации было в помощь водным видам спорта

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что создаваемая Ассоциация водных видов спорта должна быть им в помощь, а не стать «карающим мечом» для всех.

Президент федерации синхронного плавания России, федерации прыжков в воду и федерации водного поло России Алексей Власенко в субботу объявил о скором создании Ассоциации водных видов спорта в России с собой во главе.

«Кроме нашей страны, везде водные виды объединены. Но важно, чтобы при этом была некая автономия. Как у нас в стране у республик, входящих в состав Российской Федерации. Если создание ассоциации будет в помощь каждому водному виду спорта, тогда хорошо. Хочется, чтобы это был не карающий меч, а рука помощи сверху», — сказала Покровская корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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