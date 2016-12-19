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19 декабря 2016, 9:44 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Ищенко заявила, что уверена в огромных перспективах синхронистки Колесниченко

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко заявила, что не сомневается в огромных перспективах нового лидера сборной Светланы Колесниченко.

Колесниченко будет одной из спортсменок в новом составе дуэта после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Перспективы у нее огромные впереди выстраиваются, — сказала Ищенко в интервью корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Она сейчас лидер в команде. Уверена, что новый дуэт будет хороший, главное, чтобы у девочек было здоровье, а с остальным, я думаю, они справятся».

Ищенко, взявшая перерыв в карьере, заявила, что для нее не имеет значения сам шанс стать первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой. «Я думаю, что это ничего не изменит для меня в принципе. У меня есть абсолютно все титулы, стать пятикратной олимпийской чемпионкой — огромное достижение. Вряд ли все-таки… Хотя впереди еще четыре года, я не знаю», — добавила она.
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МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Российские синхронистки, среди которых пятикратные олимпийские чемпионки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, 27 декабря в Москве покажут спектакль «Тайна подземного моря» для сбора средств для благотворительного фонда Константина Хабенского, занимающегося помощью детям с онкологическими заболеваниями мозга, сообщила в своем аккаунте в Facebook Гана Максимова, тренер российского дуэта синхронистов Александр Мальцев/Михаэла Каланча.
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