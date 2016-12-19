Ищенко заявила, что уверена в огромных перспективах синхронистки Колесниченко
МОСКВА, 19 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко заявила, что не сомневается в огромных перспективах нового лидера сборной Светланы Колесниченко.
Колесниченко будет одной из спортсменок в новом составе дуэта после Олимпийских игр в
«Перспективы у нее огромные впереди выстраиваются, — сказала Ищенко в интервью корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Она сейчас лидер в команде. Уверена, что новый дуэт будет хороший, главное, чтобы у девочек было здоровье, а с остальным, я думаю, они справятся».
Ищенко, взявшая перерыв в карьере, заявила, что для нее не имеет значения сам шанс стать первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой. «Я думаю, что это ничего не изменит для меня в принципе. У меня есть абсолютно все титулы, стать пятикратной олимпийской чемпионкой — огромное достижение. Вряд ли
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