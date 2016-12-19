Ищенко заявила, что уверена в огромных перспективах синхронистки Колесниченко

Колесниченко будет одной из спортсменок в новом составе дуэта после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Перспективы у нее огромные впереди выстраиваются, — сказала Ищенко в интервью корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Она сейчас лидер в команде. Уверена, что новый дуэт будет хороший, главное, чтобы у девочек было здоровье, а с остальным, я думаю, они справятся».