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12:37 (мск), источник: ТАСС

Американка Ледеки установила мировой рекорд в плавании на 1500 м кролем на турнире в США

ТАСС, 17 мая. Американка Кэти Ледеки установила мировой рекорд в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на этапе серии TYR pro Swim series. Соревнования проходят в Университете Пердью в Индианаполисе.

Источник: РИА "Новости"

21-летняя спортсменка показала время 15 минут 20,48 секунды.

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Второй финишировала Эрика Салливан, проигравшая победительнице 49,4 секунды. Третьей стала Ханна Мур (+54,89 секунды).

Ледеки побила свой же мировой рекорд, который американка установила на чемпионате мира в Казани в 2015 году (15.25,48). Теперь восемь лучших результатов, показанных в истории женского плавания, принадлежат Ледеки. Этот мировой рекорд стал 14-м в карьере американки.

Ледеки в возрасте 15 лет дебютировала на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и завоевала золото на дистанции 800 метров вольным стилем. На Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла четыре золотые медали и одну серебряную, став пятикратной олимпийской чемпионкой. Ледеки является самой титулованной пловчихой в истории чемпионатов мира, в ее активе 14 золотых и одна серебряная награда.

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