Определен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сорок четыре пловца вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в шотландском Глазго.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сорок четыре пловца вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в шотландском Глазго.
Соревнования пройдут со 2 по 12 августа.
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У мужчин в состав включены: Вячеслав Андрусенко, Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Александр Садовников, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Никита Ульянов, Сергей Фесиков, Илья Хоменко, Антон Чупков.
Ключевым отборочным стартом для пловцов стал апрельский чемпионат России в Москве.