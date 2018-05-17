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11:02 (мск), источник: Р-Спорт

Определен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сорок четыре пловца вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы в шотландском Глазго.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут со 2 по 12 августа.

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Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания, в состав у женщин вошли: Анастасия Авдеева, Виктория Андреева, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Полина Егорова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Мария Каменева, Ирина Кривоногова, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Виталина Симонова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.

У мужчин в состав включены: Вячеслав Андрусенко, Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Александр Садовников, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Никита Ульянов, Сергей Фесиков, Илья Хоменко, Антон Чупков.

Ключевым отборочным стартом для пловцов стал апрельский чемпионат России в Москве.

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