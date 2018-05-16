Американских пловцов из-за допинга лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам

Вилленбринг сдал положительный допинг-тест на гидрохлоротиазид 28 августа 2017 года во время юниорского чемпионата мира в Индианаполисе и получил четыре месяца дисквалификации , начиная с 19 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

На этой неделе специальная панель FINA приняла решение лишить сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг. В том числе речь идет о мужской комбинированной эстафете, в которой россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев проиграли американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золото. Согласно этому решению, золото турнира в этом виде программы перейдет россиянам.