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10:47 (мск), источник: Р-Спорт

Американских пловцов из-за допинга лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специальная панель Международной федерации плавания решила аннулировать результаты американских пловцов в эстафетах на юниорском чемпионате мира-2017 в Индианаполисе (США), в которых участвовал сдавший положительную допинг-пробу Мэтью Вилленбринг.

Вилленбринг сдал положительный допинг-тест на гидрохлоротиазид 28 августа 2017 года во время юниорского чемпионата мира в Индианаполисе и получил четыре месяца дисквалификации, начиная с 19 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

На этой неделе специальная панель FINA приняла решение лишить сборную США результатов во всех трех эстафетах, в которых участвовал Вилленбринг. В том числе речь идет о мужской комбинированной эстафете, в которой россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев проиграли американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золото. Согласно этому решению, золото турнира в этом виде программы перейдет россиянам.

Американская сторона может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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