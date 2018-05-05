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11:02 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию Илья Шиманович на 0,04 сек. улучшил свое же национальное достижение на дистанции 50 м брассом — 26,86 сек.

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Как отметили в Белорусской федерации плавания, результат является квалификационным на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Республика Корея), также время Шимановича в финале — третье в Европе в текущем сезоне. Мировой рекорд на 50 м брассом принадлежит британцу Адаму Пити — 25,95 сек.

Для одного из лидеров белорусской команды это уже второй рекорд на чемпионате Беларуси. Ранее он установил новое достижение на дистанции 100 м брассом — 59,40 сек.

Юношеский национальный рекорд на дистанции 50 м на спине обновила брестчанка Анастасия Шкурдай. Прежний результат (28,63 сек.) она превзошла на 0,14 сек. — 28,49 сек. Завершится чемпионат Беларуси по плаванию 5 мая розыгрышем десятью комплектов наград.

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