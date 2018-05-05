Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию

В третий соревновательный день чемпионата Беларуси по плаванию Илья Шиманович на 0,04 сек. улучшил свое же национальное достижение на дистанции 50 м брассом — 26,86 сек.

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Как отметили в Белорусской федерации плавания, результат является квалификационным на чемпионат мира 2019 года в Кванджу (Республика Корея), также время Шимановича в финале — третье в Европе в текущем сезоне. Мировой рекорд на 50 м брассом принадлежит британцу Адаму Пити — 25,95 сек.

Для одного из лидеров белорусской команды это уже второй рекорд на чемпионате Беларуси. Ранее он установил новое достижение на дистанции 100 м брассом — 59,40 сек.