Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте с новым рекордом страны

Победитель в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта еще в предварительном заплыве показал результат — 59,40 сек.
Один из лидеров сборной на этой дистанции обновил собственное достижение 2017 года, которое составляло 59,84 сек.
Проходящий турнир является для белорусских пловцов отборочным на чемпионат Европы по плаванию в Глазго, континентальное первенство среди юниоров в Хельсинки и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. На главный старт сезона в Шотландию в первый день соревнований в Бресте отобрались такие известные спортсмены, как Никита Цмыг, Евгений Цуркин и Виктор Стаселович.
Чемпионат Беларуси в Бресте продолжится до 5 мая.