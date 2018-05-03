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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте с новым рекордом страны

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом с новым рекордом страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Победитель в 50-метровом бассейне Брестского дворца водных видов спорта еще в предварительном заплыве показал результат — 59,40 сек.

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Один из лидеров сборной на этой дистанции обновил собственное достижение 2017 года, которое составляло 59,84 сек.

Проходящий турнир является для белорусских пловцов отборочным на чемпионат Европы по плаванию в Глазго, континентальное первенство среди юниоров в Хельсинки и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. На главный старт сезона в Шотландию в первый день соревнований в Бресте отобрались такие известные спортсмены, как Никита Цмыг, Евгений Цуркин и Виктор Стаселович.

Чемпионат Беларуси в Бресте продолжится до 5 мая.

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