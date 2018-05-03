Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте с новым рекордом страны

Один из лидеров сборной на этой дистанции обновил собственное достижение 2017 года, которое составляло 59,84 сек.

Проходящий турнир является для белорусских пловцов отборочным на чемпионат Европы по плаванию в Глазго, континентальное первенство среди юниоров в Хельсинки и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. На главный старт сезона в Шотландию в первый день соревнований в Бресте отобрались такие известные спортсмены, как Никита Цмыг, Евгений Цуркин и Виктор Стаселович.