Самая юная казахстанская участница Олимпиад завершила карьеру
Казахстанская пловчиха Екатерина Руденко объявила о завершении карьеры, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская пловчиха Екатерина Руденко объявила о завершении карьеры, передает корреспондент Vesti.kz.
С большим спортом она попрощалась на чемпионате Казахстана в Актобе, где в одиночку символически проплыла дистанцию в 25 метров на спине.
«Я близко к сердцу восприняла ту истину, что все, что мы делаем, так или иначе затрагивает
Хочу пожелать подрастающему поколению — дерзать, брать свое здесь и сейчас. Вы должны понимать, что жизнь — это не то, что вам дано; то, что вы создаете, что превозмогаете и что достигаете, делает ее прекрасной. Будьте терпеливы, а главное — кайфуйте от того, чем наполняете свой день. Я надеюсь, что есть дни, когда вы влюблены в свою жизнь. Навсегда ваша, Екатерина Руденко, — написала спортсменка в Instagram.
23-летняя Руденко участвовала в трех последних Олимпиадах. На Играх-2008 в Пекине она вошла в историю как самая юная казахстанская участница ОИ — ей тогда было всего 13 лет. За карьеру Руденко неоднократно становилась чемпионкой страны и выигрывала два «серебра» Азиатских игр-2014.
Последние несколько лет Руденко также выступает за команду американского университета Друри. В 2017 году пловчиха из Астаны номинировалась Vesti.kz на конкурс «Самая сексуальная спортсменка Казахстана».