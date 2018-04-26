Самая юная казахстанская участница Олимпиад завершила карьеру

С большим спортом она попрощалась на чемпионате Казахстана в Актобе, где в одиночку символически проплыла дистанцию в 25 метров на спине.

«Я близко к сердцу восприняла ту истину, что все, что мы делаем, так или иначе затрагивает что-то, кого-то, где-то. Благодарю всех за теплые слова и вашу безграничную любовь. Это было очень трогательно, и я до сих пор расплываюсь в улыбке от мысли что все это было не зря, и 15 лет моих стараний переросли вот в такой бесценный момент.

Хочу пожелать подрастающему поколению — дерзать, брать свое здесь и сейчас. Вы должны понимать, что жизнь — это не то, что вам дано; то, что вы создаете, что превозмогаете и что достигаете, делает ее прекрасной. Будьте терпеливы, а главное — кайфуйте от того, чем наполняете свой день. Я надеюсь, что есть дни, когда вы влюблены в свою жизнь. Навсегда ваша, Екатерина Руденко, — написала спортсменка в Instagram.

23-летняя Руденко участвовала в трех последних Олимпиадах. На Играх-2008 в Пекине она вошла в историю как самая юная казахстанская участница ОИ — ей тогда было всего 13 лет. За карьеру Руденко неоднократно становилась чемпионкой страны и выигрывала два «серебра» Азиатских игр-2014.