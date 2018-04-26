Поражение Ефимовой, хет-трик Морозова: чем запомнился чемпионат России по плаванию
В Москве завершился отбор на чемпионат Европы, который в начале августа пройдет в Глазго.
В Москве завершился отбор на чемпионат Европы, который в начале августа пройдет в Глазго.
Нынешний чемпионат России получился крайне интересным в плане результатов. Совсем уж новых имен он не открыл, но несколько приятных тенденций подарил. Все, кто зажигал на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште,
НЕОЖИДАННОСТЬ
Сомневался ли хоть
Пятикратная чемпионка мира сейчас далека от своих оптимальных кондиций и ударный блок работы к Глазго планирует провести после национального чемпионата. Однако она приучила, что на нем побеждает в любом состоянии. Даже одевая свою знаменитую розовую шапочку на бегу перед стартом, как это было в этот раз на 100 м. Даже порвав купальник, как это случилось перед «полтинником».
Но на 200 м — той самой дистанции, на которой Юля победила в Будапеште — случилась сенсация. Первой бортика коснулась 25-летняя Виталина Симонова. Ефимова вторая.
Для Юлии это отнюдь не трагедия. Перед Олимпийскими играми в Лондоне на отборе она тоже проигрывала — Анастасии Чаун. Но на главном старте об этом уже никто не помнил. Нет никаких сомнений, что к чемпионату Европы Ефимова заметно прибавит. Впереди у нее серьезные сборы, а зимой она по большей части восстанавливалась после травм и
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Все вышесказанное не умаляет заслуг Симоновой. Последние годы были для нее далеко не сахарными. На чемпионате мира в Казани она с хорошим временем вышла в финал на 200 м и не собиралась на этом останавливаться. Однако спустя
Позже были долгие разбирательства. Симонова вместе со своим адвокатом Артемом Пацевым предоставили убедительные доказательства, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно. По глупости. Попытки обмана соперниц не было. И добились снижения срока отстранения в два раза.
За эти два года Симонова не опустила руки, продолжала тренироваться — и на своей коронной дистанции показала вполне приличный результат. Скинуть еще немного — и вполне можно претендовать на медаль чемпионата Европы.
Кто точно будет претендовать на призовые места в Глазго, так это Владимир Морозов. Пока ему никак не везет на главных стартах, и пришла пора
ДУЭЛИ
Серьезные противостояния были в мужском брассе и спине. Медалисты чемпионата мира в Будапеште Антон Чупков и Кирилл Пригода плыли в своей лиге. Особенно Чупков. Запас прочности у Антона, конечно, огромный. И едва ли
Сражения Евгения Рылова и 17-летнего Климента Колесникова и вовсе стали украшением турнира. Началось все с кролевой эстафеты 4×100 м, где Колесников неожиданно обыграл более титулованного коллегу. Затем Климент стал вторым — вслед за Морозовым — на 50 м на спине, превзойдя рекорд страны Рылова.
Но на коронных дистанциях Евгений, который всю зиму потратил на реабилитацию плеча и подошел к турниру не в лучшей готовности, показал, кто на сегодня главный спинист страны. А может и мира. Сначала подопечный Андрея Шишина едва не перебил «костюмный» рекорд страны Аркадия Вятчанина на 100 м, а в последний день соревнований недобрал всего лишь «десятку» до рекорда Европы на 200 м.
Вполне вероятно, и в Глазго за золото на 100 и 200 м между собой будут биться именно россияне.
КТО ЕЩЕ
Продолжает прибавлять еще один призер венгерского чемпионата мира Александр Красных. 200 и 400 м — его территория.
Олег Костин на 50 м «дельфином» увел рекорд у Евгения Коротышкина.
Мария Каменева установила рекорд России в «полтиннике» кролем, она же победила на 50 м на спине, обыграв Анастасию Фесикову, а потом еще неожиданно опередила на 100 м Викторию Андрусенко, больше известную под фамилией Попова. При этом свои 200 и 400 и Вероника «взяла» без особых проблем.
200 м на спине ожидаемо забрала Дарья Устинова. Светлана Чимрова подтвердила, что ей нет равных в олимпийских дисциплинах баттерфляя. Порадовал Дмитрий Жилкин, установивший рекорд страны на 200 м комплексом — в этой дисциплине у нас просвета не было давно.
МИНУС
Самым грустным событием чемпионата России стала его посещаемость. Обычных болельщиков на трибунах не было вообще. На фоне того, что в соревнованиях участвовали сразу три чемпиона мира и еще целый ряд атлетов
При этом
СЛОВА
Сергей Чепик, главный тренер сборной:
— Мой пример для подражания — Сергей Вайцеховский. Тогда система была выстроена правильная. Сейчас даже школу, которая реально бы готовила спортсменов, найти тяжело. Отбора как такового нет. В бассейн приходят люди, которых отправляют туда в поликлиниках: у
Во времена Вайцеховского идеей фикс была победа над сборной ГДР. Он хотел сделать из СССР плавательную державу. У него получилось. Мы обыграли немцев!
Моя идея фикс — сделать команду, которая боролась бы на самом высоком уровне. Не только в юношах, где мы традиционно сильны, но и по взрослым.
Юлия Ефимова:
— В начале турнира было тяжело, но под конец я расплылась. Еще бы пара дней соревнований, смогла бы показать более высокие результаты. Вообще все нормально. Чемпионат России как раз такой старт, когда можно набрать побольше дистанций, простартоваться.
Владимир Морозов:
— Этот чемпионат России стал, наверное, лучшим в моей карьере. С таким результатом на 50 м на чемпионате Европы можно бороться за медали, а на 100 м я так быстро не плавал лет пять. Рекорда на спине вообще не ожидал. Ставлю себе девять из десяти.
Александр Красных:
— Хорошие результаты у нас на 200 м. Если хорошо подведемся, конкурировать с нами на 4×200 м в Глазго смогут только британцы.
Антон Чупков:
— Заплыв на 200 м получился для меня одним из самых сложных в карьере. Ребята в концовке поддавили хорошо. Но я правильно разложился по дистанции, даже тренер похвалил. Такая конкуренция радует. Если была бы эстафета 4×200 м брассом, нам не было равных.