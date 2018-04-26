Поражение Ефимовой, хет-трик Морозова: чем запомнился чемпионат России по плаванию

Источник: Спорт-Экспресс

Нынешний чемпионат России получился крайне интересным в плане результатов. Совсем уж новых имен он не открыл, но несколько приятных тенденций подарил. Все, кто зажигал на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште, по-прежнему на виду, а некоторые продолжают прогрессировать.

НЕОЖИДАННОСТЬ

Сомневался ли хоть кто-нибудь, что все три золота в брассе достанутся Юлии Ефимовой?

Пятикратная чемпионка мира сейчас далека от своих оптимальных кондиций и ударный блок работы к Глазго планирует провести после национального чемпионата. Однако она приучила, что на нем побеждает в любом состоянии. Даже одевая свою знаменитую розовую шапочку на бегу перед стартом, как это было в этот раз на 100 м. Даже порвав купальник, как это случилось перед «полтинником».

Но на 200 м — той самой дистанции, на которой Юля победила в Будапеште — случилась сенсация. Первой бортика коснулась 25-летняя Виталина Симонова. Ефимова вторая.

Для Юлии это отнюдь не трагедия. Перед Олимпийскими играми в Лондоне на отборе она тоже проигрывала — Анастасии Чаун. Но на главном старте об этом уже никто не помнил. Нет никаких сомнений, что к чемпионату Европы Ефимова заметно прибавит. Впереди у нее серьезные сборы, а зимой она по большей части восстанавливалась после травм и просто-напросто не набрала объемов для тяжелой двухсотметровки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Все вышесказанное не умаляет заслуг Симоновой. Последние годы были для нее далеко не сахарными. На чемпионате мира в Казани она с хорошим временем вышла в финал на 200 м и не собиралась на этом останавливаться. Однако спустя какое-то время в ее организме нашли допинг. Последовал неутешительный приговор: четыре года дисквалификации.

Позже были долгие разбирательства. Симонова вместе со своим адвокатом Артемом Пацевым предоставили убедительные доказательства, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно. По глупости. Попытки обмана соперниц не было. И добились снижения срока отстранения в два раза.

За эти два года Симонова не опустила руки, продолжала тренироваться — и на своей коронной дистанции показала вполне приличный результат. Скинуть еще немного — и вполне можно претендовать на медаль чемпионата Европы.

ХЕТ-ТРИК

Кто точно будет претендовать на призовые места в Глазго, так это Владимир Морозов. Пока ему никак не везет на главных стартах, и пришла пора что-то с этим делать. В Москве на 50 м на спине он сразу на 0,2 перебил рекорд страны, а на 100 м кролем показал солиднейшие 47,75 — это уровень тройки чемпионата мира. На закуску лучший спринтер России остановился всего лишь в 0,03 от собственного рекорда страны на «полтиннике» кролем.

ДУЭЛИ

Серьезные противостояния были в мужском брассе и спине. Медалисты чемпионата мира в Будапеште Антон Чупков и Кирилл Пригода плыли в своей лиге. Особенно Чупков. Запас прочности у Антона, конечно, огромный. И едва ли что-то помешает ему победить на чемпионате Европы. Хотя сам он своими результатами на чемпионате страны остался не очень доволен.

Сражения Евгения Рылова и 17-летнего Климента Колесникова и вовсе стали украшением турнира. Началось все с кролевой эстафеты 4×100 м, где Колесников неожиданно обыграл более титулованного коллегу. Затем Климент стал вторым — вслед за Морозовым — на 50 м на спине, превзойдя рекорд страны Рылова.

Но на коронных дистанциях Евгений, который всю зиму потратил на реабилитацию плеча и подошел к турниру не в лучшей готовности, показал, кто на сегодня главный спинист страны. А может и мира. Сначала подопечный Андрея Шишина едва не перебил «костюмный» рекорд страны Аркадия Вятчанина на 100 м, а в последний день соревнований недобрал всего лишь «десятку» до рекорда Европы на 200 м.

Вполне вероятно, и в Глазго за золото на 100 и 200 м между собой будут биться именно россияне.

КТО ЕЩЕ

Продолжает прибавлять еще один призер венгерского чемпионата мира Александр Красных. 200 и 400 м — его территория.

Олег Костин на 50 м «дельфином» увел рекорд у Евгения Коротышкина.

Мария Каменева установила рекорд России в «полтиннике» кролем, она же победила на 50 м на спине, обыграв Анастасию Фесикову, а потом еще неожиданно опередила на 100 м Викторию Андрусенко, больше известную под фамилией Попова. При этом свои 200 и 400 и Вероника «взяла» без особых проблем.

200 м на спине ожидаемо забрала Дарья Устинова. Светлана Чимрова подтвердила, что ей нет равных в олимпийских дисциплинах баттерфляя. Порадовал Дмитрий Жилкин, установивший рекорд страны на 200 м комплексом — в этой дисциплине у нас просвета не было давно.

МИНУС

Самым грустным событием чемпионата России стала его посещаемость. Обычных болельщиков на трибунах не было вообще. На фоне того, что в соревнованиях участвовали сразу три чемпиона мира и еще целый ряд атлетов топ-уровня — видеть полупустые трибуны было видеть странно.

При этом 7—8 апреля в том же «Олимпийском» проходил Московский турнир по плаванию, который проводил Евгений Коротышкин — и там свободных мест было на порядок меньше. Их практически не было. То есть на любительском турнире, где могли участвовать все желающие, заполнять трибуны возможно. Наверное, при правильной рекламе это реально и на чемпионате страны.

СЛОВА

Сергей Чепик, главный тренер сборной:

— Мой пример для подражания — Сергей Вайцеховский. Тогда система была выстроена правильная. Сейчас даже школу, которая реально бы готовила спортсменов, найти тяжело. Отбора как такового нет. В бассейн приходят люди, которых отправляют туда в поликлиниках: у кого-то проблемы со спиной, у кого-то с весом. И вот этих детей мы пытаемся довести до высокого уровня.

Во времена Вайцеховского идеей фикс была победа над сборной ГДР. Он хотел сделать из СССР плавательную державу. У него получилось. Мы обыграли немцев!

Моя идея фикс — сделать команду, которая боролась бы на самом высоком уровне. Не только в юношах, где мы традиционно сильны, но и по взрослым.

Юлия Ефимова:

— В начале турнира было тяжело, но под конец я расплылась. Еще бы пара дней соревнований, смогла бы показать более высокие результаты. Вообще все нормально. Чемпионат России как раз такой старт, когда можно набрать побольше дистанций, простартоваться.

Владимир Морозов:

— Этот чемпионат России стал, наверное, лучшим в моей карьере. С таким результатом на 50 м на чемпионате Европы можно бороться за медали, а на 100 м я так быстро не плавал лет пять. Рекорда на спине вообще не ожидал. Ставлю себе девять из десяти.

Александр Красных:

— Хорошие результаты у нас на 200 м. Если хорошо подведемся, конкурировать с нами на 4×200 м в Глазго смогут только британцы.

Антон Чупков: