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21:20 (мск), источник: ТАСС

Ефимова выиграла чемпионат России по плаванию на 50 м брассом

МОСКВА, 25 апреля /ТАСС/. Юлия Ефимова стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 м брассом. Соревнования проходят в Москве.

У женщин на 400 м вольным стилем выиграла Вероника Андрусенко (4.06,73). Второй стала Анна Егорова (4.09,48), третьей — Анастасия Гуженкова (4.12,11).

На 200 м комплексом победительницей стала Виктория Андреева (2.12,15), второе место заняла Ефимова (2.12,82), третье — Ирина Кривоногова (2.13,03).

На 50 м баттерфляем выиграла Софья Сподаренко (26,52), второй стала Светлана Чимрова (26,55), третьей — Анастасия Лязева (27,17).

На 100 м вольным стилем победила Мария Каменева (54,35). Второе место заняла Вероника Андрусенко (54,47), третье — Арина Оспенышева (54,68).

У мужчин на 400 м комплексом лучшим стал Максим Ступин (4.16,90). Вторым стал Александр Осипенко (4.17,08), третьим — Данил Зайцев (4.18,66).

На 200 м на спине победил Евгений Рылов (1.53,71). Второе место занял Климент Колесников (1.55,91), третье — Григорий Тарасевич (1.57,83).

На 50 м вольным стилем победу одержал Владимир Морозов (21,47). Вторым стал Сергей Фесиков (22,10), третьим — Иван Кузьменко (22,12).

Пловцы, занявшие первое и второе места на чемпионате России, квалифицировались на чемпионат Европы, который пройдет в шотландском Глазго с 2 по 12 августа.

Результаты эстафет

В мужской эстафете 4×100 м комплексом победу одержала сборная Москвы в составе Климента Колесникова, Антона Чупкова, Евгений Коптелов, Владимир Морозов (3.32,55). Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (3.35,50), третье — сборная Калужской области (3.36,50).

В комбинированной женской эстафете 4×100 м победу также одержала сборная Москвы в составе Дарьи Васькиной, Ники Годун, Светланы Чимровой, Розалии Насретдиновой (4.03,76). Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (4.04,48), третье — сборная Свердловской области (4.07,64).

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