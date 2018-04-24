Ефимова стала второй на чемпионате России по плаванию на дистанции 200 м брассом

Победительницей соревнований стала Виталина Симонова (2.23,67), третьей финишировала Дарья Чикунова (2.25,92).

На дистанции 100 м на спине победу одержала Дарья Устинова (59,73), второе место поделили Мария Каменева и Анастасия Фесикова (59,94).

В соревнованиях среди мужчин на дистанции 100 м баттерфляем первое место занял Александр Садовников (51,67), второе — Даниил Пахомов (51,96), третье — Андрей Минаков (51,99). На дистанции 200 метров вольным стилем победил Александр Красных (1.46,25), второе место у Михаила Вековищева (1.46,43), третье — у Михаила Довгалюка (1.46,49). На дистанции 50 метров брассом первым стал Олег Костин (27,26), вторым — Кирилл Пригода (27,27), третьим — Илья Хоменко (27,34).

В смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем победу одержала команда Санкт-Петербурга в составе Евгения Лагунова, Андрея Минакова, Ксении Козюк и Вероники Андрусенко (3.30,72), второе место заняла сборная Москвы, за которую выступали Владислав Гринев, Владимир Дубинин, Юлия Филиппова и Валерия Колотушкина (3.31,81), третье — команда Республики Татарстан (Дмитрий Чувилькин, Никита Королев, Олеся Корчагина и Ирина Приходько — 3.34,11).